"Vinci 2" na Netflixie – data premiery potwierdzona 0

Fani polskiego kina mają powody do radości – Vinci 2, kontynuacja kultowego filmu Juliusza Machulskiego z 2004 roku, wkrótce trafi do oferty Netflixa.

Premiera filmu odbędzie się 8 października 2025 roku.

Film, który od 25 lipca 2025 roku gościł w kinach, szybko wzbudził emocje wśród widzów, przenosząc ich ponownie w świat kryminalnych intryg, błyskotliwych przekrętów i charakterystycznego humoru Machulskiego. Powrót kultowego duetu złodziei – Cumy i Szerszenia – spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, a teraz możliwość ponownego obejrzenia ich przygód będzie dostępna dla milionów subskrybentów Netflixa na całym świecie.

Vinci 2 to nie tylko ukłon w stronę wiernych fanów pierwszej części, ale też film, który śmiało może zainteresować nowe pokolenie widzów. Produkcja łączy klasyczne motywy kina sensacyjnego z nowoczesnym stylem opowiadania i dynamiczną akcją.

W obsadzie znajdują się Borys Szyc, Kamilla Baar, Marcin Dorociński, Łukasz Simlat, oraz Jacek Król, który zagrał Werbusa. A towarzyszą im także Ilona Ostrowska, Krzysztof Stelmaszyk, Zofia Jastrzębska, Piotr Witkowski i Jędrzej Hycnar.

Źrodło: Netflix