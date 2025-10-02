2. sezon "Klangora" dopiero w 2026 roku 0

Drugi sezon serialu Canal+ Klangor nie zadebiutuje zgodnie z planem w tym roku. Jego premiera przeniesiona została na 2026 rok. Powody tej zmiany nie zostały podane.

W nowym sezonie thrillera kryminalnego bohaterkami pierwszoplanowymi będą postacie kobiece. W rolach głównych widzowie zobaczą Małgorzatę Gorol i Magdalenę Czerwińską. Twórcami ponownie jest duet: scenarzysta Kacper Wysocki i reżyser Łukasz Kośmicki. Arkadiusz Jakubik nie wraca do swojej roli.

Klangor kontynuowany jest w formie antologii.

Opowieść o rodzinie Wejmanów jest zamknięta, ale poruszone układy, nierozwiązane sprawy i bohaterowie, których częściowo już poznaliśmy, mają nową, elektryzującą historię do opowiedzenia twierdzi Beata Ryczkowska, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji CANAL+ Polska.

Pierwszy sezon serialu Klangor Canal+ pokazał wiosną 2021 roku. Premierowe odcinki w Canal+ Premium oglądało średnio 71 tys. widzów.

O czym opowiadał pierwszy sezon serialu?

W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina (Maja Ostaszewska, Katarzyna Gałązka) pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.

