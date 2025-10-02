"Peaky Blinders" dostanie dwa nowe sezony 0

Netflix i BBC złożyły zamówienie na dwa kolejne sezony uwielbianego przez widzów dramatu kryminalnego Stevena Knighta Peaky Blinders. Tak więc saga Shelbych nie zakończy się na sześciosezonowym serialu i pełnometrażowym filmie.

W oryginalnym serialu Cillian Murphy wcielił się w Tommy’ego Shelby’ego, charyzmatycznego i przebiegłego szefa mafii w Birmingham po I wojnie światowej. Projekt ten emitowany był przez sześć sezonów, a wydarzenia z serialu miały miejsce w latach 1919-1933. Filmowa kontynuacja została już nakręcona, jednak Netflix nadal nie podał jej daty premiery.

Knight ciągnie dalej tą historię. Akcja odcinkowych dwóch serii ma rozgrywać się w 1953 roku w Wielkiej Brytanii. Po ciężkim bombardowaniu podczas II wojny światowej, Birmingham buduje lepszą przyszłość z betonu i stali. W nowej epoce wyścig o posiadanie ogromnego projektu odbudowy Birmingham staje się brutalną rywalizacją osiągającą mityczną skalę. To miasto bezprecedensowych szans i niebezpieczeństw: z rodziną Shelby w samym jej przesiąkniętym krwią sercu.

Murphy jest na pokładzie jako producent wykonawczy serii, która będzie składała się z sześciu godzinnych odcinków w każdym sezonie. Duża część tego samego zespołu produkcyjnego powraca w serialu, który będzie kręcony w Digbeth Loc. Studios w Birmingham.

