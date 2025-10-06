Fox anuluje animowany serial "Daleka Północ" 0

Fox po pięciu sezonach oficjalnie ogłosił koniec animowanego serialu komediowego Daleka Północ. Informacja ta podana została niedługo po końcu emisji jak się okazuje finałowej serii.

W oświadczeniu prezes Fox Television Network Michael Thorn wyraził uznanie dla twórców serialu, Wendy Molyneux, Lizzie Molyneux-Logelin i Loren Bouchard, a także jego obsady i ekipy za ich wkład.

Przyszłość Dalekiej Północy była niepewna przez wiele miesięcy. Serial był wyraźnie nieobecny w odnowionej wieloletniej umowie Foxa na animacje, ogłoszonej na początku tego roku. Umowa zapewniła czteroletnie przedłużenie dla Simpsonów, Głowy rodziny, Bob's Burgers i powracającego Amerykańskiego taty. Krapopolis i Grimsburg są również kontynuowane w dodatkowych sezonach, pozostawiając niewiele miejsca na kontynuację kolejnych serii.

Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Lone Moose na Alasce i opowiada o samotnym ojcu Beefie Tobinie, który próbuje wychować czwórkę swoich dzieci: Judy, Wolfa, Hama i Moona. Poruszając się po dziwactwach małomiasteczkowego życia, Beef robi wszystko, co w jego mocy, aby utrzymać przy sobie swoją dziwną gromadkę dzieci – zwłaszcza jego jedyną córkę, Judy, której artystyczne marzenia prowadzą ją z dala od rodzinnej łodzi rybackiej do pełnego przepychu świata lokalnego centrum handlowego. Rodzinę tworzy także starszy brat Judy, Wolf, i jego narzeczona Honeybee, brat Ham i dziesięcioletni brat Moon.

Źrodło: Comingsoon