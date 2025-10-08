"Harry Potter" - oto John Lithgow jako Albus Dumbledore 0

Trzy miesiące po rozpoczęciu prac na planie serialowej adaptacji czarodziejskiej serii J.K. Rowling o Harrym Potterze, otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia Albusa Dumbledora, dyrektora Hogwartu. Wciela się w niego John Lithgow.

Lithgow wygląda prawie nie do poznania jako dyrektor Hogwartu, z długą białą brodą, okularami w kształcie półksiężyca i zestawem ciężkich szat czarodzieja. Podczas gdy reakcje fanów w Internecie były w dużej mierze pozytywne, wielu wyraziło zmieszanie, dlaczego Dumbledore Lithgowa stoi samotnie na plaży. W pierwszej powieści o Harrym Potterze nie ma sceny pasującej do tego opisu. Na rozwiązanie tej zagadki zapewne będziemy musieli poczekać do premiery.

Francesca Gardiner pełni funkcję głównej scenarzystki i showrunnerki serialu, podczas gdy Mark Mylod jest jego głównym reżyserem.

W trójkę głównych bohaterów wcielają się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Największe wzburzenie wywołał casting Severusa Snape’a, gdyż do odegrania tego bohatera wybrano czarnoskórego aktora – Paapa Essiedu.

Pierwszy sezon serialu, oparty na książce Harry Potter i Kamień Filozoficzny, ma mieć premierę w HBO w 2027 roku.

Źrodło: X