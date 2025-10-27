Taylor Sheridan opuszcza Paramount i przechodzi do NBCUniversal 0

Taylor Sheridan, czyli człowiek, który zbudował imperium Yellowstone, opuszcza Paramount i przenosi się do NBCUniversal.

Jak donosi Matt Belloni z "Puck", Sheridan nie był zachwycony nowym kierownictwem Paramount pod wodzą Cindy Holland. Studio zaczęło przycinać budżety jego produkcji (a mówimy tu o 20 milionach dolarów za odcinek), a także próbowało ingerować w jego niezależny kontrakt filmowy z Warner Bros. Nowy kontrakt Sheridana to dziewięciocyfrowa, pięcioletnia umowa telewizyjna startująca w 2028 roku. Dodatkowo ośmioletni umowa filmowa, która ruszy już w marcu. NBCUniversal przejmuje nie tylko samego Sheridana, ale i jego całe królestwo z 101 Studios na czele.

To spore zwycięstwo dla Universala, który od lat pozycjonuje się jako "dom twórców". W swoim portfolio ma już takich gigantów jak Nolan, Peele czy Spielberg. Sheridan wyraźnie uznał, że to właśnie tam jego miejsce.

Sheridan to scenarzysta, reżyser i showrunner, który ma na koncie nie tylko Yellowstone, ale i jego prequele 1883 oraz 1923, a także seriale Special Ops: Lioness, Tulsa King i Landman: Negocjator.

Źrodło: Puck