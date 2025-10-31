Damson Idris o plotkach dotyczących roli Czarnej Pantery 0

W Marvel Cinematic Universe znów zawrzało! Tym razem za sprawą Damsona Idrisa, gwiazdy Snowfall i F1: Film. Aktor od miesięcy pojawia się w plotkach jako główny kandydat do przejęcia roli T’Challi w trzeciej części Czarnej Pantery, a jego najnowsze zachowanie tylko dolało oliwy do ognia.

Prace nad Black Panther 3 już trwają, a film według doniesień ma otworzyć nową erę MCU po wydarzeniach z Avengers: Secret Wars (premiera planowana na luty 2028). Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób Marvel planuje przywrócić postać T’Challi – czy będzie to dorosły Toussaint, czyli T’Challa II, czy zupełnie nowa wersja bohatera z alternatywnej linii czasu.

Damson Idris, który niedawno pojawił się na pokazie "Vogue World: Hollywood" obok Angelii Bassett i Danai Guriry, został zapytany o plotki podczas gali TIME100 Next. Jego reakcja? Szeroki uśmiech i wymowne: Nie, nie. Nic o tym nie wiem [śmiech].

Co ciekawe, w obsadzie trzeciej Czarnej Pantery ma znaleźć się również sam Denzel Washington. Choć nie potwierdzono jeszcze, kogo zagra, plotki wspominają o postaciach takich jak Achebe czy Magneto. Reżyser Ryan Coogler przyznał wcześniej, że bardzo chce pracować z Washingtonem. Na razie wiemy też, że Letitia Wright powróci jako Shuri w Avengers: Doomsday, gdzie ma zasilić skład drużyny Kapitana Ameryki.

Czy Damson Idris to dobry kandydat do tej roli?

