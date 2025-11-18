Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

James Gunn ucina plotki dotyczące dwóch projektów DC Studios 0

Szef DC Studios, James Gunn, postanowił wyjaśnić dwie gorące plotki krążące wokół nowego DCU i zrobił to z chirurgiczną precyzją.

Pierwsza z nich dotyczyła rzekomego tytułu serialowego spin-offu Supermana, koncentrującego się na postaci Jimmy’ego Olsena (w tej roli Skyler Gisondo). Według jednego z raportów produkcja miała nosić nazwę "DC Crime", jednak James Gunn jednoznacznie zdementował te doniesienia w swoim mediach społecznościowych:

Nigdy nie istniał projekt o tytule "DC Crime", nawet roboczym. Nie wiem, skąd to wyszło, ale to dziwne.

Dodał przy tym, że sam serial powstaje, tyle że pod zupełnie innym, nieujawnionym jeszcze tytułem.

Drugi temat to słowa Pierce'a Brosnana, który w rozmowie z "GQ" zasugerował, że jego Doctor Fate z Czarnego Adama może powrócić – czy to w solowym projekcie, czy nawet w kolejnym Supermanie. Tym razem Gunn zareagował znacznie chłodniej: Nigdy nie słyszałem żadnej plotki o Dr. Fate.

Tymczasem w sieci pojawiła się kolejna pogłoska, dotycząca Man of Tomorrow. Według niej studio poszukuje wysokiej aktorki w wieku 25-35 lat do roli istniejącej superbohaterki DC. Naturalnie uruchomiło to falę spekulacji i zrodziło się pytanie: czy sequel Supermana wprowadzi nową Wonder Woman? Produkcja wyczekiwanej kontynuacji ma ruszyć na plan w kwietniu.

