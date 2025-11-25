Seria gier "Far Cry" dostanie własny serial 0

"Far Cry", seria strzelanek pierwszoosobowych wydanych przez Ubisoft doczeka się serialowej adaptacji. Podobnie jak w grze, każdy sezon będzie prezentował nową lokację, nowych bohaterów i samodzielną historię. Produkcja będzie więc antologią.

Wczytywanie... kadr z gry "Far Cry 6"

Za serial odpowie FX. Przy jego realizacji współpracować będą Noah Hawley, twórca Obcy: Ziemia i Fargo oraz Rob Mac. Ten ostatni pojawi się także przed kamerą i będzie gwiazdą pierwszej serii.

Fabularne szczegóły pierwszego sezonu trzymane są w tajemnicy. Hawley mówi, że jego celem jest "stworzenie wielkiego spektaklu akcji, który może się zmieniać z roku na rok, jednocześnie zawsze eksplorując naturę człowieczeństwa przez tę złożoną i chaotyczną perspektywę." Mówi, że on i Mac mają "wspólną, bezczelną, ambitną wrażliwość", którą wykorzystają do tego celu.

Far Cry w Polsce dostępny będzie za pośrednictwem platformy Disney+. Data premiery serialu nie została jeszcze podana.

"Far Cry" to niesamowicie popularna seria gier Ubisoftu. Ostatnia jej część wydana została w 2021 roku – "Far Cry 6". Trafiamy w niej do tropikalnej Yary, a naszym głównym zadaniem jest odsunięcie od władzy krwawego dyktatora – Antona Castillo. Największą nowością w grze jest olbrzymia metropolia, czyli stolica Yary – Esperanza.

Źrodło: Dark Horizons