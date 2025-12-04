3. sezon "Nocnego agenta" z zimową datą premiery 0

Jeden z najpopularniejszych dramatów kryminalnych Netflixa Nocny agent powraca z trzecim sezonem. Streamer podał datę premiery kolejnych epizodów.

Wczytywanie... kadr z serialu "Nocny agent"

Trzeci sezon Nocnego agenta zadebiutuje 19 lutego 2026 roku. Nowa seria pojawi się nieco ponad rok od premiery drugiej, która debiutowała w styczniu tego roku.

Gabriel Basso powraca jako Peter Sutherland wraz z Amandą Warren jako Catherine Weaver. Ward Horton jako gubernator Richard Hagan oraz Albert Jones jako zastępca dyrektora Aiden Mosely zostali awansowani do stałej obsady w tym sezonie.

Dołączają do nich David Lyons jako były szpieg wywabiony z emerytury, Jennifer Morrison jako Pierwsza Dama, Stephen Moyer jako czołowy płatny zabójca oraz Genesis Rodriguez jako reporterka. W rolach głównych występują także Callum Vinson i Suraj Sharma. Agentka tajnej służby Chelsea Arrington, w którą wciela sięFola Evans-Akingbola, powraca jako stała członkini obsady. Opuściła ona większość drugiego sezonu poza krótkim epizodem na końcu.

W zaprezentowanym wraz z datą premiery teaserze Peter wchodzi na pełen stadion piłkarski i dostrzega swój cel (Sharmę). Fabularne szczegóły 3. sezonu, oprócz tego co zdradza zwiastun, nie zostały ujawnione. Większość nowego sezonu kręcono w Nowym Jorku, ale część zdjęć odbywała się w Stambule. Shawn Ryan pełni funkcję twórcy, producenta wykonawczego i showrunnera serialu.

Nocny agent to thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.

Źrodło: Netflix, Dark Horizons