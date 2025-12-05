Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix wygrywa walkę o Warner Bros. Discovery

Wygląda na to, że poznaliśmy zwycięzcę najbardziej napiętej batalii biznesowej w Hollywood od lat. Jak podają "Bloomberg" i "Deadline", Netflix pokonał konkurencyjne oferty Davida Ellisona (Paramount/Skydance) oraz Comcastu i wszedł w wyłączne negocjacje dotyczące przejęcia Warner Bros. Discovery, a właściwie części aktywów, które zostaną z niej wydzielone.

Według źródeł serwisów, Netflix miał zaoferować od 28 do 30 dolarów za akcję, a kluczowym elementem propozycji jest również 5-miliardowa opłata na wypadek zerwania umowy. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, gigant streamingowy przejmie studia Warner Bros. oraz aktywa streamingowe HBO Max, które mają zostać odłączone od reszty WBD.

Do eskalacji doszło po niezwykle intensywnym dniu medialnych doniesień. Kilka godzin przed informacjami o zwycięstwie Netflixa, "Variety" ujawniło, że grupa anonimowych producentów filmowych, podpisująca się jako "zaniepokojeni producenci filmowi", wystosowała list otwarty do członków Kongresu USA. W liście ostrzegają, że przejęcie WBD przez Netflixa doprowadziłoby do potencjalnego ekonomicznego i instytucjonalnego załamania systemu w Hollywood, zduszenia rynku kinowego oraz sytuacji, w której Netflix "trzymałby pętlę na gardle dystrybucji kinowej". Autorzy apelują o poddanie transakcji najwyższemu poziomowi kontroli antymonopolowej.

Jakby tego było mało, "New York Post" poinformował dziś, że Gail Slater, stojąca na czele wydziału antymonopolowego Departamentu Sprawiedliwości USA, rozważa rozpoczęcie szeroko zakrojonego, wieloletniego dochodzenia w sprawie Netflixa.

Jeśli tak się stanie, proces zatwierdzenia transakcji może stać się jednym z najbardziej skomplikowanych w historii branży.

Źrodło: darkhorizons.com