Anime "Sakamoto Days" dostaje zgodę na 2. sezon

Pięć miesięcy po finale pierwszego sezonu, jeden z najpopularniejszych seriali anime na Netflixie wreszcie ma określoną swoją przyszłość. Sakamoto Days otrzymał przedłużenie na drugi sezon. Serial opiera swą fabułę na podstawie hitowej serii mangi autorstwa scenarzysty i ilustratora Yuto Suzukiego.

Streamer opublikował krótki materiał wideo zapowiadający drugi sezon. Materiał zapowiada powrót ulubionych postaci z popularnego anime, jednocześnie potwierdzając, że produkcja już się rozpoczęła.

Serial śledzi pełną akcji historię legendarnego byłego płatnego zabójcy Taro Sakamoto, który łączy siły z towarzyszami, by stawić czoła nadciągającemu zagrożeniu ze strony zabójców, zapewniając spokojne życie swojej ukochanej rodzinie.

Sakamoto Days pochodzi od reżysera Masakiego Watanabe, a muzykę zapewnia Yuki Hayashi. W angielskiej obsadzie dubbingowej znajdują się m.in. Xolo Maridueña jako Heisuke Mashimo, Dallas Liu jako Shin Asakura, Matthew Mercer jako Taro Sakamoto, Rosalie Chiang jako Lu Shaotang, Rosie Okumura jako Aoi Sakamoto oraz Toru Uchikado jako Bacho.

Data premiery 2. sezonu anime nie została jeszcze ustalona przez Netflix.

Pierwsza seria zadebiutowała na streamerze w styczniu tego roku. Składa się na nią dwadzieścia dwa około 25 minutowych epizodów.

Źrodło: Netflix