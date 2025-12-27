Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Stephen Graham przymierzany do roli w "Gorączce 2"

Stephen Graham ma być kolejnym nazwiskiem przymierzanym do udziału w długo wyczekiwanej Gorączce 2. Jak informuje "Nexus Point News", aktor otrzymał ofertę zagrania młodszej wersji Neila McCauleya, czyli ikonicznej postaci stworzonej przez Roberta De Niro w kultowym filmie Michaela Manna z 1995 roku.

Co ciekawe, Graham jest dziś w dokładnie tym samym wieku, w jakim De Niro był podczas realizacji pierwszej Gorączki, co tylko podsyca dyskusje na temat koncepcji obsadowej projektu. Gorączka 2 od początku zapowiadane jest bowiem jako ambitna hybryda prequela i sequela, balansująca między różnymi liniami czasowymi i punktami widzenia.

Film, oparty na bestsellerowej powieści z 2022 roku autorstwa Michaela Manna i Meg Gardiner, ma rozgrywać się równolegle w dwóch okresach: w 1988 roku, śledząc losy młodszych wersji Neila McCauleya i Vincenta Hanny (granego pierwotnie przez Ala Pacino), oraz kilka miesięcy po wydarzeniach z 1995 roku, kiedy to historia skupia się na Chrisie Shiherlisie (postać Vala Kilmera) działającym w trójgranicznym rejonie Ameryki Południowej.

Graham miałby dołączyć do imponującej obsady, z którą od miesięcy łączeni są Leonardo DiCaprio i Christian Bale. Oficjalnie nie potwierdzono jeszcze, w kogo mieliby się wcielić.

Scenariusz filmu napisał sam Michael Mann na podstawie wspomnianej powieści. Reżyser pełni również funkcję producenta wraz z Jerrym Bruckheimerem, Scottem Stuberem i Nickiem Nesbittem.

Źrodło: Nexus Point News