Finał "Stranger Things" na moment przeciążył Netflixa 0

Finałowy odcinek serialu Stranger Things trafił na Netflixa i zgodnie z przewidywaniami wywołał ogromne zainteresowanie widzów. Skala ruchu była na tyle duża, że krótko po premierze część użytkowników zaczęła zgłaszać w mediach społecznościowych problemy techniczne z dostępem do platformy.

Z danych opartych na wskaźnikach awarii wynika, że liczba zgłoszeń dotyczących problemów z działaniem serwisu osiągnęła szczyt kilka minut po udostępnieniu finału, po czym zaczęła stopniowo spadać. Aktualne informacje wskazują, że Netflix działa już stabilnie w większości regionów.

Druga część piątego sezonu, składająca się z trzech odcinków, zadebiutowała w okresie świątecznym i wygenerowała 34,5 mln wyświetleń. Łącznie cały piąty sezon osiągnął 137,1 mln wyświetleń od momentu premiery pierwszej części w listopadzie.

Dwugodzinny finał nie ograniczył się wyłącznie do streamingu. Odcinek był również wyświetlany w ponad 350 kinach.

Finałowa odsłona serialu domyka wieloletnią historię, w której bohaterowie mierzą się z Vecną, próbując ostatecznie powstrzymać jego plany. Dla Netflixa to nie tylko zakończenie jednego z najważniejszych tytułów w historii platformy, ale także kolejny dowód na siłę eventowych premier w modelu streamingowym.

Czy Wy obejrzeliście już finał Stranger Things?

Źrodło: Deadline