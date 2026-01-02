Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Marvel Studios rozważa powrót do projektu "Strange Academy" 0

Marvel Studios może wrócić do jednego z projektów, które jeszcze niedawno uznawano za zamrożone. Według nowego raportu studio rozważa reaktywację serialu "Strange Academy", opartego na popularnej serii komiksowej Marvela.

Około rok temu pojawiły się informacje, że Marvel wstrzymał prace nad trzema nieogłoszonymi oficjalnie serialami telewizyjnymi: Nova, Terror Inc. oraz właśnie Strange Academy. W przypadku tego ostatniego projektu studio miało zajść stosunkowo daleko. Według źródeł uruchomiono nawet pokój scenarzystów, co sugerowało realne przygotowania do produkcji.

Strange Academy miałby koncentrować się na szkole dla młodych czarodziejów i adeptów magii, założonej przez Doktora Strange’a, której celem jest szkolenie kolejnego pokolenia magicznych bohaterów MCU.

Teraz dziennikarz Daniel Richtman (DanielRPK) informuje, że projekt ponownie znajduje się w orbicie zainteresowań Marvel Studios. Według jego doniesień serial ma być ponownie rozwijany, a studio poszukuje nowego scenarzysty, który nada produkcji świeży kierunek.

Powrót Strange Academy wpisywałby się w szerszą strategię Marvela po wydarzeniach z Avengers: Secret Wars. Zgodnie z wcześniejszymi raportami studio planuje mocniejszy zwrot w stronę mutantów oraz wątków magicznych, przy czym rozważanych ma być kilka projektów skupionych na mutantach, w tym również związanych z Wolverinem.

Według dostępnych informacji centralną postacią Strange Academy miałby być Wong, grany przez Benedicta Wonga. Aktor jest jednak obecnie zaangażowany w produkcję kolejnych sezonów serialu Problem trzech ciał dla Netflixa.

Na ten moment Marvel Studios nie skomentowało oficjalnie doniesień dotyczących Strange Academy.

