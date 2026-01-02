"Krzyk 7" - noworoczne postanowienia Ghostface'a 0

Z okazji Nowego Roku i zbliżającej się premiery siódmego filmu z serii slasherowej Krzyk, w sieci zadebiutował materiał wideo dający wskazówki co do tożsamości nowego Ghostface’a,

Wczytywanie... kadr z filmu "Krzyk 7"

Opublikowany teaser ukazuje listę noworocznych postanowień zabójcy w masce. Są wśród nich: więcej dzwonić i odwiedzać starych znajomych, znaleźć nowych przyjaciół i umawiać się na spotkania, więcej ćwiczyć i budować masę górnej części ciała oraz ostrzyć nóż każdej nocy i być zawsze przygotowanym. Wygląda na to, że nasz zamaskowany zabójca porządnie szykuje się na nową część swoich morderczych przygód.

Dotychczasowi zabójcy najczęściej mieli jakiś związek z Sidney w przeszłości. Pierwszy punkt postanowienia Ghostface’a sugeruje właśnie, że nowy zabójca również będzie kimś z przeszłości tej bohaterki. Wiadomo, że Matthew Lillard i Scott Foley powracają w Krzyku 7. Wcześniej grali zabójców Stu Machera i Romana Bridgera. Jakie jednak role odegrają w tej części, tego na razie nie ujawniono.

Oficjalne streszczenie fabuły "Krzyku 7" głosi: Gdy nowy zabójca Ghostface pojawia się w cichym miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) zbudowała nowe życie, jej najciemniejsze lęki się spełniają, gdy jej córka (Isabel May) staje się kolejnym celem mordercy. Zdeterminowana, by chronić rodzinę, Sidney musi stawić czoła okropnościom przeszłości, by raz na zawsze zakończyć rozlew krwi.

Kevin Williamson wyreżyserował film na podstawie scenariusza Guya Busicka.

Krzyk 7 trafi na kinowe ekrany 27 lutego 2026 roku.

Źrodło: Twitter