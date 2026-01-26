Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Travis Scott dołącza do obsady "Odysei" Christophera Nolana 0

Christopher Nolan konsekwentnie buduje jedną z najbardziej imponujących obsad ostatnich lat przy "Odysei". Oczywiście nazwiska najważniejszych aktorów znane są od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz ujawniono w widowisku udział Travisa Scotta.

Wczytywanie...

Raper pojawił się niespodziewanie w 30-sekundowym spocie telewizyjnym promującym film, który został wyemitowany podczas transmisji finału konferencji AFC w NFL na antenie Foxa. W sieci pojawiły się nagrania tego spotu:

Część odbiorców skrytykowała sposób wypowiedzenia kwestii przez Scotta, jednak wiele wskazuje na to, że jego rola w filmie będzie epizodyczna. Na ten moment brak oficjalnych informacji dotyczących postaci, w którą się wcieli.

"Odyseja" może pochwalić się imponującą listą nazwisk. W filmie wystąpią m.in. Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal oraz Mia Goth.

Premiera "Odysei" zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku.

Źrodło: World of Reel