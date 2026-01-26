Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zdjęcia do "Werwulf" Roberta Eggersa zakończone 0

Zakończyły się zdjęcia do filmu "Werwulf", nowego projektu Roberta Eggersa. Informację potwierdził aktor Ralph Ineson, publikując zdjęcie z wrap party produkcji.

"Werwulf" to kolejny film Eggersa realizowany w konwencji kina grozy. Reżyser odpowiada także za scenariusz, napisany wspólnie ze Sjónem, z którym wcześniej współpracował przy "Wikingu". Zdjęcia do filmu realizowano w Anglii przez 82 dni.

Oto post wrzucony w mediach społecznościowych przez Inesona:

W obsadzie znaleźli się Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe oraz wspomniany Ralph Ineson.

Akcja "Werwulf" osadzona jest w XIII-wiecznej Anglii, gdzie ludowe wierzenia o mitycznej bestii zaczynają przeradzać się w brutalną rzeczywistość. Film ma czerpać z historycznego folkloru i klasycznej estetyki horroru, charakterystycznej dla dotychczasowej twórczości Eggersa.

Premiera kinowa planowana jest na okres świąteczny tego roku.

Źrodło: Twitter