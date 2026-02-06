Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Laurence Fishburne dołącza do obsady nowego "Egzorcysty" 0

Laurence Fishburne zasilił obsadę nowego filmu z uniwersum "Egzorcysty", który przygotowuje Mike Flanagan. Produkcja powstaje dla Universal Pictures, a za jej realizację odpowiadają studia Blumhouse, Atomic Monster oraz Morgan Creek Entertainment.

Fishburne jest kolejnym głośnym nazwiskiem w szybko rozrastającej się obsadzie. Wcześniej do projektu dołączyli Scarlett Johansson i Jacobi Jupe w rolach głównych, a także Diane Lane oraz Chiwetel Ejiofor. Zdjęcia mają rozpocząć się w najbliższym czasie w Nowym Jorku.

Nowy "Egzorcysta" będzie całkowicie autonomiczną historią osadzoną w ramach franczyzy i nie będzie bezpośrednią kontynuacją filmu "Egzorcysta. Wyznawca" z 2023 roku. Flanagan otrzymał pełną swobodę twórczą i odpowiada zarówno za scenariusz, jak i reżyserię projektu.

Szczegóły fabuły oraz informacje o postaciach pozostają na razie tajemnicą. Producentami filmu są Jason Blum oraz David Robinson. Kinowa premiera została zaplanowana na 12 marca 2027 roku.

Źrodło: Variety