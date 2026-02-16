"Terminator Zero" oficjalnie anulowany 0

Po półtora roku od premiery animacji Terminator Zero, Netflix podał wreszcie oficjalną decyzję co do przyszłości serialu – został on anulowany. Po tak długim czasie od debiutu pierwszej serii kasacja serialu nie jest chyba aż tak bardzo zaskakującą informacją. Większość widzów animacji pewnie i tak nie miała już nadziei na kontynuację.

Terminator Zero swoją premierę miał pod koniec sierpnia 2024 roku. Na jego jedyny sezon składa się osiem około 30-minutowych odcinków. Akcja serialu rozgrywa się w dwóch okresach – w 1997 roku oraz w 2022 roku.

2022: Od dziesięcioleci toczy się przyszła wojna pomiędzy nielicznymi ocalałymi ludźmi a nieskończoną armią maszyn. 1997: Sztuczna inteligencja znana jako Skynet zyskała samoświadomość i rozpoczęła wojnę przeciwko ludzkości. Pomiędzy przyszłością a przeszłością znajduje się żołnierz wysłany w przeszłość, aby zmienić losy ludzkości. Przybywa on w 1997 r., aby chronić naukowca imieniem Malcolm Lee, który pracuje nad uruchomieniem nowego systemu sztucznej inteligencji, który ma konkurować z zbliżającym się atakiem Skynet na ludzkość. Gdy Malcolm radzi sobie z moralnymi zawiłościami swojego stworzenia, ściga go bezlitosny zabójca z przyszłości, który na zawsze zmienia los jego trójki dzieci.

Tytuł zebrał jedne z najlepszych recenzji dla dzieła z serii "Terminator" od czasów oryginalnych filmów Jamesa Camerona i serialu Terminator: Kroniki Sary Connor. Nie udało mu się dotrzeć jednak do wystarczającej ilości widowni.

Mattson Tomlin, twórca serialu na portalu X potwierdził fakt anulowania serialu.

Został odwołany. Odbiór krytyków i widzów był znakomity, ale ostatecznie nie obejrzała go zbyt wielka liczba osób. Chciałbym zrealizować Future War, którą planowałem w sezonach 2 i 3, ale jestem też bardzo zadowolony z tego, jak wszystko wydaje się zamknięte w obecnej formie napisał Tomlin.

Źrodło: X, Dark Horizons