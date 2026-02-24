Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Scarlet" w Helios ANIME 0

HELIOS ANIME to inicjatywa sieci kin Helios, która skupia się na prezentacji najnowszych anime, legendarnych tytułów tego gatunku oraz innych produkcji z Dalekiego Wschodu.

Wczytywanie...

Helios tworzy społeczność entuzjastów anime, którzy mogą wspólnie oglądać filmy i dzielić się przemyśleniami na temat prezentowanych filmów w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

Odkrywaj i ciesz się światem anime w ramach projektu HELIOS ANIME.

Wczytywanie...

Helios zaprasza na pokazy od 27 lutego do 1 marca!

Nominowany do Oscara® wizjonerski reżyser Mamoru Hosoda ("MIRAI") powraca z przejmującą, zakrzywiającą czasoprzestrzeń animowaną przygodą "SCARLET" — opowieścią o średniowiecznej, dzierżącej miecz księżniczce, która wyrusza w niebezpieczną podróż, by pomścić śmierć ojca.

Gdy jej misja się nie powodzi, ciężko ranna Scarlet trafia do „Zaświatów”, w których spotyka młodego idealistę z naszej teraźniejszości. Chłopak pomaga jej uleczyć rany i pokazuje, że przyszłość może być wolna od goryczy i gniewu. Gdy Scarlet znów zmierzy się z zabójcą ojca, będzie musiała stoczyć swoją najtrudniejszą bitwę.

Czy uda jej się przerwać cykl nienawiści i odnaleźć sens życia inny niż zemsta?

WIDZOWIE POKAZÓW W RAMACH PROJEKTU HELIOS ANIME OTRZYMAJĄ PLAKAT FILMOWY W FORMACIE A3. OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

Więcej informacji na HELIOS.PL

Źrodło: Helios / informacja prasowa