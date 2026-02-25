"Paradise" zakończy się 3. sezonem 0

Jeden z wysoko ocenianych thrillerów Hulu, serial Paradise ma zakończyć emisję po trzech sezonach. Informacja ta została podana zaledwie dwa dni po premierze drugiej serii.

kadr z serialu "Paradise"

Podczas niedawnego wywiadu dla The Hollywood Reporter Dan Fogelman opowiedział o przyszłości Paradise, potwierdzając, że ceniony serial prawdopodobnie zakończy się trzecim sezonem. Mimo że serial nie otrzymał jeszcze oficjalnego zamówienia na kontynuację od Hulu, ujawnił on, że już rozpoczęto prace nad trzecim sezonem.

W trzecim sezonie, który już przełamujemy — właśnie zaczynamy odcinek siódmy i wiemy, gdzie się kończy [ósmy]. Wiemy, czym jest odcinek ósmy. Każdy dostaje to, co mu się należy. Ale jest tylko tyle miejsca, a historia to dyktuje. Osobiście chcę dowiedzieć się więcej o historii Robinsona [Krys Marshall] i to poznamy, razem z innymi postaciami. Każdy będzie miał swój moment […] powiedział Fogelman.

Fogelman ujawnił również, dlaczego serial nie wykracza poza trzy sezony, tłumacząc, że wizja zespołu dotycząca zakończenia trzeciego sezonu utrudnia im kontynuowanie historii.

Wiemy, jaki jest koniec, i to koniec, który bardzo utrudniłby przygotowanie czwartego sezonu później.

O co chodzi w serialu "Paradise"?

Akcja serialu rozgrywa się w podziemnym bunkrze wielkości miasta w Kolorado, trzy lata po apokalipsie. Bunkier ten zamieszkuje spokojna społeczność składająca się z najbardziej wpływowych osób na świecie. Ten spokój jednak szybko pryska, gdy dochodzi do szokującego mordertwa – ginie prezydent USA. Rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo, za które w dużej mierze odpowiada agent Secret Service Xavier Collins (w tej roli Sterling K. Brown).

Drugi sezon zaczyna się zaraz po pierwszym, gdy Xavier szuka swojej żony Teri na świecie i dowiaduje się, jak ludzie przetrwali trzy lata od zagłady. Zawiera nowe sojusze i napotyka poważne zagrożenia. W Paradise zaś społeczność się rozpada, gdy bunkier radzi sobie z konsekwencjami pierwszego sezonu, a nowe sekrety dotyczące pochodzenia miasta zostają ujawnione.

Źrodło: The Hollywood Reporter, Comingsoon