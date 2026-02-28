Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jason Reitman pracuje nad "Astro Boyem" 0

Jason Reitman pracuje nad projektem aktorskiej adaptacji kultowej mangi i anime "Astro Boy". Informację podał branżowy insider Jeff Sneider. Projekt rozwijany jest w studiu Sony Pictures.

Wczytywanie... "Astro Boy"

Według doniesień, Jason Reitman współpracuje przy przedsięwzięciu z Gilem Kenanem, z którym wcześniej pracował przy widowisku "Pogromcy duchów. Imperium lodu". Na tym etapie nie jest jednak przesądzone, czy Reitman stanie za kamerą, ponieważ jego rola nie została jeszcze doprecyzowana. Studio poszukuje scenarzystów, którzy przekształcą "Astro Boya" w familijne widowisko celujące w szeroką, międzypokoleniową publiczność.

Projekt znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Nie ujawniono dotąd szczegółów fabularnych, ani przybliżonej daty rozpoczęcia zdjęć czy premiery.

Pierwowzór stworzył Osamu Tezuka w latach 50. i 60. XX wieku. Manga doczekała się trzech serialowych adaptacji anime, z których najbardziej rozpoznawalna pozostaje wersja z 1980 roku, licząca 52 odcinki i ciesząca się dużą popularnością m.in. w Australii.

Warto dodać, że marka była już wcześniej adaptowana kinowo. W 2009 roku Imagi Animation Studios we współpracy z Summit Entertainment wypuściły animowany film "Astro Boy", ale produkcja spotkała się z umiarkowanym przyjęciem i nie zapoczątkowała nowej franczyzy.

Źrodło: darkhorizons.com