Początek zdjęć do "Sonic the Hedgehog 4"

Jeff Fowler, reżyser wszystkich dotychczasowych filmów live-action o Sonicu, ogłosił początek prac na planie czwartej części. Filmowiec zaprezentował teaserowy plakat.

Na zaprezentowanej grafice widzimy Fowlera trzymającego w jednej ręce klaps filmowy, a w drugiej młot Amy Rose.

W zeszłym miesiącu ogłoszono, że gwiazda seriali Dobre Miejsce i Nikt tego nie chce Kristen Bell użyczy głosu Amy Rose w nadchodzącym filmie. Amy Rose pojawiła się krótko w scenie po napisach trzeciego filmu o Sonicu. Widzimy ją podczas sceny, w której Sonic ściga się z Tailsem. Nagle niebieski jeż będąc sam zostaje zaatakowany przez grupę Metal Soniców. Ratuje go Rose, dzierżąca swój kultowy młot.

Obecnie niewiele wiadomo o fabule Sonic the Hedgehog 4. Plotki sugerują, że film mógłby nosić tytuł "Sonic CD", nawiązując do gry z 1993 roku, która wprowadziła podróże w czasie do serii, co Sonic 3: Szybki jak błyskawica również zapowiada w scenie po napisach.

Seria filmów o "Sonicu" od Paramount Pictures oficjalnie rozpoczęła się w 2020 roku. Co dwa lata wychodził sequel, a w 2024 roku ukazał się także telewizyjny miniserial Knuckles.

Sonic the Hedgehog 4 ma wstępną datę premiery na 19 marca 2027 roku.

Źrodło: X