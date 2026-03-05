Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Daniel Craig w "The Batman: Part II"? Aktor dostał ofertę! 0

Przygotowania do realizacji "The Batman: Part II" nabierają tempa. Reżyser Matt Reeves ma rozpocząć zdjęcia do kontynuacji swojego hitu już 29 maja w Londynie.

Według najnowszych doniesień obsada filmu jest już niemal kompletna, ale wciąż trwa poszukiwanie aktora, który wcieli się w Christophera Denta, ojca przyszłego prokuratora Gotham. Jak podają branżowe źródła, w ostatnich tygodniach ofertę tej roli otrzymali m.in. Brad Pitt oraz świeżo nominowany do Oscara Stellan Skarsgård, jednak obaj aktorzy mieli ostatecznie zrezygnować z udziału w projekcie.

Teraz pojawiły się informacje, że propozycję zagrania Christophera Denta dostał Daniel Craig. Doniesienia pochodzą z portalu "Giant Freaking Robot", którego wiarygodność bywa dyskusyjna, choć wcześniej serwis jako pierwszy informował o obsadzeniu Scarlett Johansson w roli Gildy Dent w filmie Reevesa. Według tych samych źródeł, jeśli Craig odrzuci ofertę, kolejnym kandydatem do roli ma być Liam Neeson.

Niezależnie od ostatecznej decyzji, obsada sequela zapowiada się imponująco. W filmie mają pojawić się m.in. Robert Pattinson, Sebastian Stan, Colin Farrell, Jeffrey Wright oraz Barry Keoghan.

Reeves zapowiadał wcześniej, że druga część przygód Mrocznego Rycerza będzie utrzymana w konwencji historii o seryjnym mordercy. Reżyser sugerował również, że główny antagonista filmu nie pojawił się dotąd w żadnej aktorskiej adaptacji Batmana. W tym kontekście pojawienie się Gildy Dent może nie być przypadkowe, bowiem w komiksie "Batman: The Long Halloween" postać ta okazuje się tajemniczym Holiday Killerem.

Planowana data premiery to 1 października 2027 roku, co oczywiście wpisywałoby się w klimat Halloween.

Źrodło: Giant Freaking Robot