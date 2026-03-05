Pierwsza zapowiedź serialu "Lanterns" 0

HBO Max prezentuje pierwszy zwiastun Lanterns, serialu rozwijającego mitologię Zielonych Latarni, postaci z DC Comics. Premiera produkcji w wakacje.

Wczytywanie... kadr z serialu "Lanterns"

Projekt ten będzie produkcją detektywistyczną inspirowaną komiksami. Główni bohaterowie to Hal Jordan grany przez Kyle'a Chandlera oraz John Stewart, którego portretuje Aaron Pierre. Wcielają się oni w międzygalaktycznych gliniarzy. Hal to weteran korpusu Zielonych Latarni, a John jest jego nowym rekrutem.

Jak pokazuje poniższa zapowiedź serial uniknie widowiskowości i kosmicznego rozmachu Zielonych Latarni. Bliższa jest mu konwencja mrocznego thrillera detektywistycznego. Twórcy serialu jak już wcześniej mówili, w głównej mierze skupiają się na klimacie i relacjach pomiędzy bohaterami. Inspirowali się oni serialem Detektyw, co widać na zaprezentowanym materiale.

Hal Jordan i John Stewart wciągnięci zostają w sprawę morderstwa, które tylko z pozoru ma miejsce w odizolowanym punkcie, w sercu Ameryki – Nebrasce. Oboje muszą wykorzystać swoje umiejętności, aby odkryć mroczną tajemnicę i nadchodzące zagrożenie, które może ich wszystkich zniszczyć – głosi oficjalny opis 1. sezonu.

Gwiazdorską obsadę serialu uzupełniają Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Ulrich Thomsen, Nicole Ari Parker i Poorny Jagannathan. Za scenariusz Lanterns odpowiadają Tom King i Damon Lindelof. Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Chris Mundy.

Na pierwszy sezon Lanterns składa się z osiem odcinków. Premiera serialu planowana jest na sierpień 2026 roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: HBO Max