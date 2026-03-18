"Lilo & Stitch 2" z datą premiery od Disney 0

W ubiegłym roku Walt Disney Studios zaprezentował światu aktorską wersję uwielbianej animacji Lilo i Stitch. Produkcja okazała się wielkim hitem i szybko zdecydowano się na sequel. Dziś poznaliśmy datę jego premiery.

Disney wyznaczył datę premiery Lilo i Stitch 2 na 26 maja 2028 roku. Poniżej prezentujemy Wam oficjalny post z tą informacją.

Oznacza to, że sequel zadebiutuje niemal dokładnie trzy lata po pierwszym filmie aktorskim Lilo i Stitch. Ten trafił do kin 23 maja 2025 roku. Film stał się ogromnym hitem dla studia, zarabiając ponad miliard dolarów na całym świecie.

Szczegóły dotyczące fabuły Lilo & Stitch 2 pozostają na razie tajemnicą. Animacja z 2002 roku doczekała się sequela wydanego na wideo – Lilo i Stitch 2: Mały feler Stitcha. Był także animowany serial, który trwał od 2003 do 2006 roku. Czy aktorska kontynuacja wykorzysta jakiekolwiek pomysły z tych animowanych tytułów? Na razie pozostaje to zagadką.

Aktorski Lilo i Stitch to szalona, zabawna i wzruszająca opowieść o samotnej hawajskiej dziewczynce i zbiegłym kosmicie, który pomaga jej naprawić "zepsutą" rodzinę.

Źrodło: Walt Disney Studios