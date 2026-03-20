Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kirsten Dunst dołącza do sequela "Minecrafta"

Kirsten Dunst zasili obsadę "Minecrafta 2", który powstaje dla Warner Bros. Pictures oraz Legendary Pictures. Aktorka wcieli się w postać Alex, jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek uniwersum gry.

Wczytywanie...

Za kamerą ponownie stanie Jared Hess, który odpowiadał za reżyserię pierwszej części. Twórca przygotuje także scenariusz wspólnie z Chrisem Gallettą. Dunst dołącza do obsady, w której znajdują się już m.in. Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry oraz Jennifer Coolidge.

Jakiś czas temu aktorka przyznała, że chętnie pojawiłaby się w sequelu, ponieważ jej dzieci uwielbiają pierwszą część, a sam projekt dawałby jej szansę na komercyjny sukces. W kontekście jej filmografii, w której nie brak ambitnych, lecz mniej dochodowych produkcji, komentarz ten odbił się szerokim echem.

Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jedynie, że sequel będzie bezpośrednią kontynuacją filmu z 2025 roku, który zanotował imponujące otwarcie na poziomie 163 mln dolarów w amerykańskim box office i ostatecznie zgromadził niemal miliard dolarów na całym świecie, stając się jednym z największych hitów roku.

Jak oceniacie ten angaż?

Źrodło: The Wrap