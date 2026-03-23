Dalszy ciąg sagi rodziny Duttonów w teaserze "Dutton Ranch"

Paramount opublikował pierwszy zwiastun Dutton Ranch, serialu będącego swego rodzaju kontynuacją hitu Taylora Sheridana Yellowstone.

Bohaterami serialu są znani z oryginału Beth Duton i Rip Wheeler. Wcielają się w nich odpowiednio Kelly Reilly i Cole Hauser. Oboje powtarzają swoje role z Yellowstone.

Gdy Beth i Rip walczą, by zbudować wspólną przyszłość – z dala od duchów Yellowstone – zderzają się z nową, brutalną rzeczywstością i bezwzględnym rywalizującym ranczem, które nie cofnie się przed niczym, by chronić swoje imperium. W południowym Teksasie przebaczenie jest ulotne, a kosztem przetrwania może być właśnie twoja dusza – czytamy w oficjalnym opisie serialu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Dutton Ranch swoją premierę na Paramount+ będzie mieć 15 maja 2026 roku. Debiut odbędzie się dwoma odcinkami, a kolejne będą pojawiać się już pojedyńczo co tydzień. Na pierwszy sezon serialu składa się dziewięć epizodów.

Serial pochodzi od twórcy i showrunnera Chada Feehana i oparty jest na serialu stworzonym przez Taylora Sheridana. Obok Reilly’ego i Hausera, w Dutton Ranch występują także Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind oraz Ed Harris i Annette Bening.

Źrodło: Paramount Plus, Comingsoon