HBO Max potwierdza datę premiery 4. sezonu "Stamtąd"

Premierowy sezon uznanego przez krytyków i uwielbianego przez widzów fenomenu serialowego zadebiutuje w serwisie HBO Max już 20 kwietnia. Serial Stamtąd opowiada historię pewnego tajemniczego i koszmarnego miasta z którego nie da się wyjechać. Każdy kto raz przekroczył jego próg, nie jest w stanie się z niego wydostać.

Wczytywanie... "Stamtąd"

W czwartym sezonie serii mieszkańcy są coraz bliżej odkrycia prawdy o miejscu w którym mieszkają. Szukanie kolejnych odpowiedzi i wskazówek staje się coraz bardziej przerażające. Kim jest mężczyzna ubrany na żółto i czego chce? Czy objawienie Jade’a i Tabithy będzie kluczem do powrotu do domu? Jak długo Boyd będzie w stanie utrzymać miasteczko w ryzach, mimo tego, że jego ciało i umysł nie działają już tak jak dawniej? Jaką rolę w zbliżających się wydarzeniach odegrają Ci, którzy zamieszkali w tym przeklętym miejscu najpóźniej? W miasteczku otworzą się drzwi, które według wielu mieszkańców powinny zostać zamknięte na zawsze.

Produkcja została stworzona i wyprodukowana przez Johna Griffina. Showrunnerem serii jest Jeff Pinkner, a jej reżyserem Jack Bender. Na ekranie pojawią się m.in. Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot oraz Samantha Brown.

Polska premiera serialu ma miejsce dzień po amerykańskiej.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl