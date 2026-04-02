Zach Shields współautorem prequela "Zniknięć" 1

Zach Shields dołącza do Zacha Creggera jako współscenarzysta powstającego prequela filmu "Zniknięcia", roboczo zatytułowanego "Gladys". Nowy projekt ma skoncentrować się na jednej z najbardziej wyrazistych postaci oryginału, czyli ekscentrycznej antagonistce granej przez Amy Madigan.

Bohaterka, zapamiętana jako tajemnicza starsza kobieta o jaskrawych włosach, charakterystycznych okularach i przesadnym makijażu, niespodziewanie pojawia się w miasteczku jako ciotka jednego z dzieci. Kreacja Madigan okazała się jednym z najmocniejszych punktów filmu i przyniosła jej Oscara za rolę drugoplanową, a sama postać szybko zyskała status kultowej. "Zniknięcia" osiągnęły również znaczący sukces komercyjny (270 mln dolarów globalnie).

Za produkcję prequela ponownie odpowiadają Roy Lee i Miri Yoon, działający w ramach Vertigo Entertainment, we współpracy z New Line Cinema i Warner Bros. Pictures. Zach Cregger pełni funkcję producenta obok obowiązków scenariuszowych.

Na razie nie znamy więcej szczegółów.

Źrodło: The Hollywood Reporter