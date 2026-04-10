Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sequel "Pana życia i śmierci" z datą premiery 0

Jak informuje "The Hollywood Reporter", premiera kinowa w USA planowana jest na 2027 rok, a pierwsze materiały z produkcji mają zostać zaprezentowane podczas nadchodzącej edycji CinemaCon. Projekt, zapowiedziany jeszcze pod koniec 2023 roku, wszedł w fazę zdjęciową dopiero w listopadzie ubiegłego roku. Realizacja odbywała się w kilku lokalizacjach – w Belgii, Maroku oraz Egipcie – i zakończyła się na początku lutego.

W obsadzie, obok powracającego Nicolasa Cage'a, znaleźli się m.in. Bill Skarsgård, Laura Harrier, Sylvia Hoeks oraz Greg Tarzan Davis. Fabuła sequela koncentruje się na konflikcie między Yurim Orlovem (Cage) a jego synem Antonem (Skarsgård). Ten drugi nie tylko podąża śladami ojca w świecie handlu bronią, ale eskaluje działalność, budując prywatną armię najemników zaangażowaną w konflikty na Bliskim Wschodzie. Rywalizacja między bohaterami szybko przybiera osobisty charakter, obejmując nie tylko kwestie ideologiczne i biznesowe, lecz także relacje prywatne.

Producentami filmu są Nicolas Cage, Philippe Rousselet oraz Fabrice Gianfermi, natomiast Bill Skarsgård pełni funkcję producenta wykonawczego.

Źrodło: The Hollywood Reporter