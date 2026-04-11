"Prawdziwa jazda" dostanie kolejny sequel

Padła decyzja o realizacji trzeciego filmu z komediowej serii wypełnionej akcją Prawdziwa jazda. Jak donoszą zagraniczne media "Ride Along 3" jest w fazie wczesnych prac w Universal Pictures.

Aktorzy Ice Cube i Kevin Hart, reżyser Tim Story oraz producent Will Packer prowadzą rozmowy o powrocie na te same stanowiska. Cube, Hart i Story chcą także objąć funkcję producentów. Zmiana nastąpi zaś na stanowisku scenarzysty. Umowę zawarł już Daniel Gold zawarł umowę na napisanie scenariusza.

Oryginał opowiadał o ochroniarzu Benie Barberze (Hart), który musi udowodnić swoją wartość bratu swojej dziewczyny, czołowemu policjantowi Jamesowi Paytonowi (Ice Cube). James zaprasza go na patrol, który definitywnie ma rozwiać jakiekolwiek wątpliwości i śmiertelnie zniechęcić Bena do wstąpienia do policji i związania się z jego siostrą. Nocna jazda po ulicach Atlanty prowadzi ich do najbardziej niebezpiecznego kryminalisty w okolicy, gdzie nowy partner detektywa udowodni, że jego niewyparzona gęba może być równie groźna, jak naładowane karabiny.

W sequelu Ben i James ponownie łączą siły, aby dorwać niebezpiecznego dilera narkotyków.

Prawdziwa jazda zadebiutowała w 2014 roku. Film odniósł dość duży sukces krajowy, przynosząc 48,6 miliona dolarów w ciągu czterech dni i łącznie 135 milionów dolarów w USA oraz znacznie mniejsze 19 milionów za granicą. Sequel otwarto w 2016 roku z wynikiem 41 milionów dolarów, ostatecznie przyniósł on 91 milionów w USA i kolejne 33 miliony za granicą.

Źrodło: Deadline