Jamie Dornan nowym Aragornem! 0

Wczytywanie...

Do obsady dołączają Jamie Dornan jako Strider, czyli jedno z wcieleń Aragorna, oraz Leo Woodall w roli nowej postaci o imieniu Halvard. Tym samym Dornan przejmuje pałeczkę po Viggo Mortensenie, którego interpretacja bohatera oraz rola stały się wręcz kultowe dla kinomanów na całym świecie.

Za kamerą stoi Andy Serkis, który jednocześnie powróci do roli Golluma. W filmie ponownie zobaczymy także Elijah Wooda jako Froda oraz Iana McKellena jako Gandalfa. Do świata Śródziemia wraca również Lee Pace w roli Thranduila, a według wcześniejszych doniesień do obsady dołączy Kate Winslet, która ma wcielić się w postać o imieniu Marigol.

Fabuła filmu koncentruje się na misji Aragorna, który podejmuje próbę odnalezienia i schwytania Golluma, zanim ten zdradzi Sauronowi informacje o Jedynym Pierścieniu. Historia bazuje w dużej mierze na przypisach i uzupełnieniach autorstwa J. R. R. Tolkiena.

Premiera "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" została wyznaczona na 17 grudnia 2027 roku.

Źrodło: Deadline