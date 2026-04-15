W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź wyczekiwanego filmu Godzilla Minus Zero. To kontynuacja wysoko ocenianego, popularnego na międzynarodowej arenie i nagrodzonego Oscarem filmu Toho Godzilla Minus One.

Zaprezentowany materiał to teaser, na pełny zwiastun musimy jeszcze poczekać. Został on pokazany na trwającym jeszcze w Las Vegas CinemaConie.

Scenarzysta, reżyser i ekspert od efektów wizualnych Takashi Yamazaki powraca na tych samych stanowiskach jakie piastował przy Minus One.

Akcja Godzilla Minus Zero rozgrywa się dwa lata po dewastującym ataku Godzilli na Japonię, a więc w 1949 roku. Wydawać by się mogło, że ludzie wyszli zwycięsko z tej bitwy. Pomimo ciężko odniesionych obrażeń potwór regenerował się jednak powoli z resztek swojego ciała i wraca do życia. Obserwujemy kontynuację historii rodziny Shikishima, która staje w obliczu zupełnie nowego zagrożenia. Sytuacja staje się napięta, kiedy Godzilla mutuje pod wpływem nuklearnych ataków ze strony USA i staje się jeszcze bardziej potężniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Godzilla Minus Zero wejdzie do kin wraz z początkiem listopada tego roku. Polska data premiery filmu nie została jeszcze podana.

Pierwszy film, Godzilla Minus One zarobił 116 milionów dolarów przy budżecie 15 milionów, był najlepiej zarabiającym filmem aktorskim debiutującym w Japonii w 2023 roku oraz stał się trzecim najbardziej dochodowym filmem nieanglojęzycznym na rynku amerykańskim. Ponadto ma znakomite recenzje od widzów i krytyków.

