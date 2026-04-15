"Kod zła" z sequelem. Cage powraca do roli 0

Nicolas Cage i Osgood Perkins rozszerzają uniwersum Kodu zła o drugą część. Sequel nie powstanie jednak dla Neon, a dla Paramount Pictures.

Nicolas Cage, kadr z filmu "Kod zła"

Paramount Pictures nabyło prawa do projektu po tym, jak thriller o seryjnym mordercy Kod zła odniósł ogromny sukces dla Neon w 2024 roku. Film z kategorią R o agencie FBI ścigającym morderczego maniaka po tym, jak przeżył z nim spotkanie jako dziecko zarobił 128 milionów dolarów mając budżet wynoszący 10 milionów. Cage pokazał tu również swój aktorski kunszt, co w ostatnich latach niezbyt mu się udawało. Jego szalony występ jako czczącego szatana mordercy wciąż niepokoi i zachwyca widzów.

Perkins ponownie napisze scenariusz i wyreżyseruje jeszcze niezatytułowany film, a Cage powróci, by zagrać główną rolę. Objął on także stanowisko producenta. Szczegóły projektu są utrzymywane w tajemnicy.

Główną bohaterką Kodu zła jest Lee Harker (Maika Monroe), agentka FBI, która zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy nieuchwytnego seryjnego mordercy (Cage). Kiedy kobieta odkrywa nie tylko dowody okultyzmu, ale także osobiste powiązania z bezlitosnym zabójcą, sprawa przybiera skomplikowany obrót. Zaczyna się wyścig z czasem, aby powstrzymać mężczyznę, zanim ten odbierze życie kolejnej niewinnej rodzinie

Źrodło: Variety