SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu "Morfeusz" 0

Trzymający w napięciu, pełen akcji serial "Morfeusz" to najnowsza polska produkcja oryginalna SkyShowtime, która zadebiutuje w serwisie 2 czerwca.

W tym roku w serwisie swoją premierę miał już dwuczęściowy oryginalny film dokumentalny "Edyta Górniak", przedstawiający historię tej niezwykłej artystki i podróż, która skromną dziewczynę z Ziębic zaprowadziła na światowe sceny. SkyShowtime zapowiedziało także kontynuację historii bohaterów "Ślebody", czyli serial "Pionek".

W "Morfeuszu" poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

W głównych rolach wystąpią m.in. Andrzej Grabowski (Pitbull), Kamil Szeptycki, Mateusz Kmiecik i Sylwia Gola.

W serialu występuje znakomita obsada drugoplanowa, m.in. Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio (Piotr Więcławski).

Za reżyserię serialu oryginalnego SkyShowtime "Morfeusz" odpowiada Maciej Migas. Produkcja liczy 7 odcinków.

Źrodło: SkyShowtime / Informacja prasowa