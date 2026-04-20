A24 jak wiemy szykuje widowiskową adaptację kultowej gry, mrocznego fantasy RPG "Elden Ring" od FromSoftware z 2022 roku. Już wcześniej poznaliśmy pierwsze nazwiska w obsadzie filmu, teraz studio podzieliło się dalszym efektem castingu.

Jak wcześniej zapowiedziano angaże otrzymali Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny i Nick Offerman. Dołączają do nich Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird i Peter Serafinowicz. Niestety szczegóły postaci w jakie się wcielą trzymane są w tajemnicy.

Elden Ring to monumentalna gra fantasy stworzona przez kultowe japońskie studio FromSoftware, twórców "Dark Souls". Świat gry zaprojektowano we współpracy z George'em R.R. Martinem, twórcą serii powieści fantasy *Pieśń lodu i ognia*, na podstawie której powstał hitowy serial Gra o tron.

Akcja gry rozgrywa się w mistycznych Ziemiach Pomiędzy – krainie rozdartej przez upadek tytułowego Elden Ringu, magicznego artefaktu, który gwarantował boski porządek. Po jego zniszczeniu świat pogrążył się w chaosie, a jego fragmenty rozproszyły się wśród przerażających półbogów. Gracz wciela się w Zmatowieńca – wygnanego wojownika powracającego z otchłani zapomnienia, by przemierzyć opustoszały świat, pokonać dawnych bogów i zdobyć szansę na zostanie nowym Elden Lordem.

Za adaptację gry odpowie Alex Garland, twórca takich tytułów jak Ex Machina, Civil War czy Warfare. Objął on zarówno stanowisko reżysera, jak i scenarzysty. Produkcja filmu ruszyć ma w tym tygodniu w Wielkiej Brytanii. Projekt ma mieć budżet przekraczający 100 milionów dolarów i będzie obejmował około 100 dni głównych zdjęć. Dla A24 adaptacja ta będzie jak dotąd najdroższą w historii.

Elden Ring trafi do kin 3 marca 2028 roku.

Źrodło: Dark Horizons