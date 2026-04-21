Pierwszy, przerażający zwiastun "Evil Dead Burn" 0

Warner Bros. prezentuje pierwszy teaserowy materiał promujący Evil Dead Burn, który ujawnia także nową datę premiery filmu.

Początkowo Evil Dead Burn miał wejść do kin 24 lipca 2026 roku. Martwe zło zawita jednak wcześniej na nasze ekrany. Jak ujawnia teaser film zadebiutuje 10 lipca 2026 roku.

Po stracie męża kobieta szuka pocieszenia u teściów w ich rodzinnym domu położonym na uboczu. Po odkryciu starożytnej księgi, spotkanie przeradza się w koszmar. Domownicy zamieniają się jeden po drugim w demoniczne martwe zło. Kobiecie przyjdzie także odkryć, że przysięgi, które złożyła za życia… pozostają w mocy nawet po śmierci.

Zwiastun filmu wrzuca Nas prosto w akcję. Na początku widzimy zaśnieżony, zwykły dom. W środku jednak panuje chaos. Kobieta (Souheila Yacoub) budzi się na ziemi w oszołomieniu i zakrwawiona. Za jej plecami rozgrywa się horror, demony sieją spustoszenie i raz po raz rzucają ocalałymi domownikami. Zwiastun kończy się sceną, w której kobieta czołga się przez pokój i chowa się przy schodach domu, podczas gdy dwie inne osoby próbują uciec przed grupą demonów. Kobieta jest skrajnie przerażona. Teaser obiecuje też więcej w najbliższym czasie, tym samym niedługo powinniśmy doczekać się pełnego zwiastuna.

Evil Dead Burn to trzecia samodzielna odsłona kultowej serii horrorów. Film wyreżyserował Sébastien Vaniček, który współtworzył scenariusz z Florentem Bernardem. Obsadę uzupełniają Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand, Maude Davey, George Pullar oraz Greta Van Den Brink.

Po premierze Evil Dead Burn planowany jest kolejny film z serii "Evil Dead", Evil Dead Wrath. Film ten zostanie napisany i wyreżyserowany przez Francisa Galluppiego.

Źrodło: Warner Bros.