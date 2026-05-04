"Nocny agent" zakończy się 4. sezonem 0

Netflix oficjalnie ogłosił, że nadchodzący czwarty sezon serialu akcji Nocny agent będzie finałowy. Jego produkcja właśnie się rozpoczęła w Los Angeles.

Twórca serialu Shawn Ryan wydał oświadczenie w tej sprawie, w którym dziękuje za możliwość realizacji fnałowego sezonu i zapowiada epicki koniec drogi Petera Sutherlanda.

bq. Od czasu początkowego sukcesu "Nocnego agenta" mam obsesję na punkcie dostarczenia właściwego i ekscytującego zakończenia serialu oraz drogi Petera Sutherlanda. Jestem ogromnie wdzięczny Netflixowi i Sony Pictures Television za współpracę i za to, że dali nam przestrzeń, by dostarczyć definitywny finałowy sezon naszej globalnej rzeszy fanów. Ciężko pracujemy, by dokończyć naszą historię i uczynić nasz ostatni sezon takim, którego nasi fani nigdy nie zapomną.

Trzeci sezon miał premierę w połowie lutego tego roku, a Peter Sutherland grany przez Gabriela Basso prowadził w nim skomplikowane śledztwo w sprawie nielegalnej sieci finansowej.

Titus Welliver, Trevante Rhodes, Li Jun Li i Elizabeth Lail dołączają do serialu na jego ostatniej prostej. Szczegóły fabularne finałowej serii nie są na razie znane.

Czwarty sezon uzyskał kalifornijską ulgę podatkową w wysokości około 31,6 miliona dolarów. Jego premiera planowana jest na 2027 rok.

Źrodło: Variety