"Westworld" wraca! Warner Bros. rozpoczyna prace

Uniwersum Westworld ponownie się odradza. Warner Bros. oficjalnie rozpoczęło prace nad nowym projektem osadzonym w świecie słynnego parku rozrywki z androidami. Tym razem jednak nie będzie to kontynuacja serialu HBO, który zakończył się w 2022 roku, lecz pełnoprawny remake filmu z 1973 roku, który zapoczątkował całą franczyzę.

Scenariuszem zajmie się David Koepp. Studio ma już być również w rozmowach z uznanym reżyserem, który miałby stanąć za kamerą, choć jego nazwisko pozostaje na razie tajemnicą.

Nowa wersja ma na nowo opowiedzieć historię futurystycznego parku rozrywki, w którym goście mogą spełniać swoje kowbojskie fantazje dzięki realistycznym androidom. Jak w oryginale, sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy jedna z maszyn ulega awarii i zaczyna zagrażać odwiedzającym.

Oryginalny film Świat Dzikiego Zachodu z 1973 roku był reżyserskim debiutem Michaela Crichtona i stał się kamieniem milowym science fiction. W rolach głównych wystąpili m.in. Yul Brynner, Richard Benjamin i James Brolin. Produkcja przedstawiała niepokojącą wizję parku rozrywki pełnego humanoidalnych robotów, który zamienia się w śmiertelną pułapkę.

W 2016 roku HBO zreinterpretowało historię w formie serialu. Produkcja zdobyła uznanie krytyków i widzów, otrzymując liczne nagrody Emmy. Serial rozwinął świat Westworld o kolejne parki tematyczne, takie jak Shōgunworld czy Warworld, jednak po czterech sezonach został zakończony w 2022 roku.

Nowy projekt Warner Bros. ma więc stanowić powrót do klasycznej wersji historii — tej bardziej surowej, minimalistycznej i opartej na pierwotnej wizji Crichtona. Szczegóły pozostają jednak ściśle tajne, a studio nie ujawniło jeszcze, kiedy możemy spodziewać się premiery.

Źrodło: Deadline