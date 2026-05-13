Peter Jackson planuje sequel "Przygód Tintina" 0

Piętnaście lat po tym, jak animowany film Przygody Tintina w reżyserii Stevena Spielberga trafiły do kin, wygląda na to, że wreszcie coś się dzieje na froncie kontynuacji. Peter Jackson, który jako producent pracował przy pierwszym filmie, teraz chce zająć krzesło reżysera.

Wczytywanie... kadr z filmu "Przygody Tintina"

Peter Jackson, który uczestniczy w tym tygodniu w Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie otrzymał honorową Złotą Palmę podczas ceremonii otwarcia festiwalu, poinformował, że pracuje nad scenariuszem do kontynuacji Przygód Tintina.

Przygody Tintina od początku planowane były na trylogię. Jackson i Spielberg zawarli podobnież nawet pakt. Według niego Spielberg ma wyreżyserować pierwszy film, a Jackson go produkować Przy drugim mieli zamienić się rolami, a trzeci współwyreżyserować.

Jackson mówi, że jest bardzo świadomy tego paktu i swojego obowiązku:

Umowa była taka, że Steven reżyseruje jedną, a ja drugą. Steven zrobił swój film, a potem przez 15 lat nie zrobiłem swojego. Czuję się z tym bardzo niezręcznie.

Film z 2011 roku, który zarobił 374 miliony dolarów przy budżecie 135 milionów, oparty był na połączeniu trzech komiksów o Tintinie autorstwa Herge – "Krab o złotych szczypcach", "Tajemnica jednorożca" i "Skarb Szkarłatnego Rackhama". Miał jednak też trochę wprowadzonych nowości nie zapisanych w komiksach.

Zakłada się, że kontynuacja będzie oparta na dwuczęściowej serii "Siedem kryształowych kul i Więźniowie słońca". Jackson jednak nie potwierdził, które historię z tego zaadaptuje.

Źrodło: Dark Horizons