"Margo jest spłukana" z 2. sezonem! 0

Od czasu światowej premiery serial określany jako "pozycja obowiązkowa” został uznany za "jeden z najlepszych seriali roku" i szybko zdobył status Certified Fresh w serwisie Rotten Tomatoes.

"Margo jest spłukana" to odważny, pełen ciepła i humoru dramat rodzinny śledzący losy Margo (Fanning), świeżo upieczonej studentki i aspirującej pisarki na życiowym zakręcie, córki byłej kelnerki z Hooters (Pfeiffer) i byłego zawodowego wrestlera (Offerman). Margo zostaje młodą matką. W obliczu rosnących kosztów utrzymania i coraz większych wyzwań musi znaleźć sposób na życie.

W serialu występują również laureatka Oscara Marcia Gay Harden, zdobywca Oscara i Emmy Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty i Lindsey Normington.

Źrodło: Apple TV+ / Informacja prasowa