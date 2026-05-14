"Minecraft 2" już w produkcji!

Kirsten Dunst, która dołączyła do obsady A Minecraft Movie 2 opublikowała pierwsze zdjęcie z planu filmu. Tym samym mamy oficjalne potwierdzenie rozpoczęcia prac nad sequelem.

Dunst angaż do sequela dostała w marcu tego roku. Rola jaką otrzymała to bohaterka imieniem Alex.

Do swoich ról powracają Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Matt Berry i Jennifer Coolidge. Jared Hess wraca jako reżyser, a pracuje on na podstawie scenariusza swojego i Chrisa Galletty. Fabularne szczegóły sequela nie są na razie znane.

Minecraft: Film zadebiutował w kwietniu 2025 roku i okazał się gigantycznym sukcesem kasowym. Zarobił ponad 950 milionów dolarów i stał się trzecim najbardziej dochodowym filmem roku.

Sequel swoją premierę ma mieć 23 lipca 2027 roku.

Przypominamy fabułę pierwszego "Minecrafta".

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga w rzemiośle, ale jest niezbędna do przetrwania! Czwórka odmieńców – Garrett "Śmieciarz" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) i Dawn (Brooks) – zmaga się ze zwykłymi problemami, gdy nagle zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadświata: dziwaczna, sześcienna kraina czarów, która kwitnie wyobraźnią. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować ten świat (i chronić go także przed złymi stworzeniami, takimi jak Pigliny i Zombie), wyruszając jednocześnie na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym, doświadczonym rzemieślnikiem, Stevem (Black). Ich wspólna przygoda będzie wyzwaniem dla całej piątki, aby wykazała się odwagą i ponownie połączyła się z cechami, które czynią każdego z nich wyjątkową kreatywnością… tymi samymi umiejętnościami, których potrzebują, aby dobrze prosperować w prawdziwym świecie.

Źrodło: Instagram