2. sezon "Lanterns" z nowym scenarzystą 0

Christopher Cantwell potwierdził, że pracuje nad drugim sezonem serialu "Lanterns", mimo że HBO i DC Studios wciąż oficjalnie nie ogłosiły przedłużenia produkcji na kolejną serię. Informacje o zaangażowaniu twórcy pojawiły się już wcześniej w branżowych mediach, jednak teraz sam zainteresowany rozwiał wszelkie wątpliwości.

Christopher Cantwell, czyli współtwórca cenionego serialu "Halt and Catch Fire", ma pełnić funkcję scenarzysty i producenta wykonawczego. Zastąpi tym samym dotychczasowych producentów wykonawczych – Damona Lindelofa oraz Toma Kinga, którzy ograniczają swoje zaangażowanie w projekt.

Stanowisko showrunnera zachowa natomiast Chris Mundy. Według doniesień pokój scenarzystów został już ponownie uruchomiony, choć serial formalnie nie otrzymał zielonego światła na drugi sezon. HBO chce jednak przygotować scenariusze z wyprzedzeniem, by móc szybko rozpocząć produkcję w przypadku oficjalnego zamówienia nowych odcinków.

Premiera serialu "Lanterns" została wyznaczona na 16 sierpnia.

Źrodło: darkhorizons.com