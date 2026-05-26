Finalny zwiastun "Toy Story 5"

Pixar zaprezentował ostatni zwiastun nadchodzącej piątej już części serii Toy Story 5. Przygotujcie się na rewolucję.

kadr z filmu "Toy Story 5"

Nowy materiał pokazuje, jak Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy mierzą się z wyzwaniem, można powiedzieć, że "zawodowym", po tym jak zostali zapomniani i zastąpieni tym, czym współczesne dzieci są zafascynowane – elektroniką.

Pojawia się ona w postaci złoczyńcy Lilypad, zaawansowanego technologicznie inteligentnego tabletu w kształcie żaby, któremu głosu użycza Greta Lee. Lilypad grozi, że odbierze całą uwagę Bonnie podczas zabawy. Czy "stare" zabawki mają jeszcze szanse powrócić do łask?

Ponadto ujawniono, że piosenkarz Bad Bunny pojawi się gościnnie jako nowa postać o imieniu Pizza. Należy on do grupy zapomnianych zabawek mieszkających w opuszczonej szopie.

Film napisał i wyreżyserował nagrodzony Oscarem Andrew Stanton. W rolach głosowych występują Tim Allen, Blake Clark, Tom Hanks, Tony Hale, Ernie Hudson oraz Conan O'Brien.

Toy Story 5 do polskich kin wejdzie 19 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Pixar