Mark Duplass dementuje kontrowersyjne plotki wokół "Backrooms"

Wokół horroru "Backrooms. Bez wyjścia" narosła w ostatnich dniach nietypowa teoria spiskowa. W sieci zaczęły krążyć plotki sugerujące, że 19-letni reżyser Kane Parsons nie był faktycznym autorem filmu, a za kamerą miał go rzekomo wyręczać producent i mentor Osgood Perkins. Doniesienia szybko zostały jednak publicznie zdementowane przez członków ekipy oraz aktora Marka Duplassa.

Wczytywanie...

Według osób pracujących przy produkcji, pogłoski są całkowicie bezpodstawne. Członkowie ekipy, cytowani przez branżowe media, mieli wręcz żartować z internetowych spekulacji, podkreślając jednocześnie dojrzałość i przygotowanie młodego twórcy na planie filmu. Do sprawy odniósł się również Mark Duplass, który opublikował nagranie na Instagramie. Aktor stanowczo odrzucił sugestie o "ghost directingu", podkreślając, że Parsons od początku do końca kontrolował produkcję.

Byłem tam. Kane był w 100 procentach odpowiedzialny za film. Bardziej niż wielu reżyserów trzy razy starszych od niego.

stwierdził aktor

Duplass przyznał, że początkowo zakładał, iż jego doświadczenie może okazać się pomocne dla debiutującego reżysera. Sytuacja na planie miała jednak szybko zweryfikować te oczekiwania.

Źródłem części spekulacji wydaje się sam charakter projektu. Zarówno "Backrooms. Bez wyjścia", jak i "Obsesja" Curry'ego Barkera, powstały dzięki młodym twórcom wywodzącym się z YouTube’a. W przypadku Parsonsa dodatkowe emocje budzi fakt, że debiutant odpowiada za produkcję o budżecie szacowanym na około 10 milionów dolarów, realizowaną dla A24.

Sam Kane Parsons nigdy nie ukrywał, że korzystał ze wsparcia bardziej doświadczonych filmowców. W rozmowie z "DiscussingFilm" przyznał, że podczas pracy w Vancouver pozostawał w bliskim kontakcie z Osgoodem Perkinsem oraz producentem Chrisem Fergusonem. Mentorską rolę wobec reżysera miał pełnić również James Wan.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Źrodło: World of Reel