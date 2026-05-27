Neon może uratować reboot "Na krawędzi"

Row K, który jeszcze kilka miesięcy temu mierzył się z poważnym kryzysem finansowym, mimo wszystko ma szansę uratować jeden ze swoich największych projektów. Według najnowszych doniesień Neon jest blisko przejęcia praw do rebootu "Na krawędzi".

Wczytywanie... Lily James - "Na krawędzi"

Problemy Row K wyszły na jaw w marcu tego roku. Artykuł opublikowany przez "Variety" opisywał chaos panujący wewnątrz firmy. Od gróźb pozwów ze strony wierzycieli po zawieszenie kilku projektów, w tym "Poetic License" z Maude Apatow oraz właśnie nowej wersji "Na krawędzi".

Film został wcześniej zakupiony za około 9 milionów dolarów i według źródeł Neon jest obecnie na dobrej drodze do sfinalizowania umowy, choć Row K ma pozostać zaangażowane w projekt w ograniczonym zakresie. Przed kryzysem Row K planowało amerykańską premierę filmu jeszcze w sierpniu 2026 roku na około 3000 ekranów. Z oczywistych względów mówi się już o przesunięciu daty debiutu na pierwszy kwartał 2027 roku, jednak StudioCanal posiadające prawa do dystrybucji we Francji, chce pozostania przy sierpniowym terminie.

Według branżowych informacji "Na krawędzi" bardzo dobrze wypadało na pokazach testowych, co miało zwrócić uwagę Neon. Studio najwyraźniej widzi potencjał w produkcji, mimo że jej budżet wynosi aż 100 milionów dolarów. To wyjątkowo wysoka kwota jak na projekt pozbawiony największych hollywoodzkich nazwisk, a główne role grają Lily James i Pierce Brosnan.

Źrodło: Variety