Ruszają zdjęcia do "ESKAPADY XD"

Po "EMIGRACJI", "EDUKACJI" i "EKSPEDYCJI" przyszedł czas na "ESKAPADĘ"! Malcolm (Tomasz Włosok) i Stomil (Michał Balicki) trafiają tym razem do świata delegacji, służbowych wyjazdów i interesów, które z pozoru wydają się świetnym sposobem na dobry i szybki zarobek.

Wczytywanie...

Serial ponownie skupi się na absurdach codziennych sytuacji i bohaterach próbujących ogarnąć kolejny etap (prawie) dorosłego życia. W tej odsłonie powrócą również inni dobrze znani bohaterowie z uniwersum XD, a obok nich pojawią się nowe postaci, które mocno skomplikują życie Malcolma i Stomila.

Od początku widzieliśmy, jak dużym zainteresowaniem widzów CANAL+ cieszy się uniwersum XD, dlatego rozwijanie tego świata o kolejne historie było dla nas naturalnym krokiem. Wierzymy, że ESKAPADA XD zachowuje charakterystyczny humor i energię poprzednich odsłon, a jednocześnie otwiera naszych widzów na nowe tematy.

Adriana Sławińska, dyrektorka ds. programowych CANAL+ Polska

Za kamerą spotykają się twórcy odpowiedzialni za sukces EMIGRACJI XD oraz EDUKACJI XD – Łukasz Kośmicki jako reżyser i współscenarzysta oraz Malcolm XD jako współscenarzysta i producent kreatywny.

Bardzo się cieszę, że razem z Malcolmem XD możemy dalej rozwijać ten świat i bohaterów wkraczających w kolejny etap życia. W ESKAPADZIE XD Malcolma i Stomila dopada w końcu dorosłość, ale „na szczęście” cały czas mają wyjątkowy talent do stwarzania sytuacji, które szybko wymykają się spod kontroli.

Łukasz Kośmicki, reżyser

Producentami wykonawczymi serialu ze strony Jake Vision DGA Studio są Dorota Kośmicka i Jan Kępiński. Serial powstaje dla serwisu streamingowego CANAL+.

Źrodło: Canal+ / informacja prasowa