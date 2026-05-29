Lionsgate ujawnia datę premiery prequela Rambo
Lionsgate oficjalnie wyznaczyło datę premiery filmu "John Rambo". Produkcja trafi do kin 4 czerwca 2027 roku i będzie prequelem kultowej serii zapoczątkowanej przez "Pierwszą krew" z 1982 roku.
Nowy film skupi się na młodszej wersji Johna Rambo w czasie wojny w Wietnamie, jeszcze przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej odsłonie cyklu. Główną rolę zagra Noah Centineo, znany m.in. z serialu "Zwerbowany" oraz nadchodzącej adaptacji "Streeta Fightera".
W obsadzie prequela znaleźli się również David Harbour jako Major Sam Trautman, dowódca Rambo, a także James Franco, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White i Tayme Thapthimthong.
Za kamerą stanie Jalmari Helander, reżyser "Sisu". Scenariusz przygotowali Rory Haines i Sohrab Noshirvani.
Źródło: darkhorizons.com
