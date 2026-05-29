Lionsgate ujawnia datę premiery prequela Rambo

Lionsgate oficjalnie wyznaczyło datę premiery filmu "John Rambo". Produkcja trafi do kin 4 czerwca 2027 roku i będzie prequelem kultowej serii zapoczątkowanej przez "Pierwszą krew" z 1982 roku.

Noah Centineo w serialu "Zwerbowany"

Nowy film skupi się na młodszej wersji Johna Rambo w czasie wojny w Wietnamie, jeszcze przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej odsłonie cyklu. Główną rolę zagra Noah Centineo, znany m.in. z serialu "Zwerbowany" oraz nadchodzącej adaptacji "Streeta Fightera".

W obsadzie prequela znaleźli się również David Harbour jako Major Sam Trautman, dowódca Rambo, a także James Franco, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White i Tayme Thapthimthong.

Za kamerą stanie Jalmari Helander, reżyser "Sisu". Scenariusz przygotowali Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Źródło: darkhorizons.com